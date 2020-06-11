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11.06.2020 12:25
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КамАЗ бомбардировал встречный внедорожник утеплителем на КАД. Попадание заснял очевидец

На севере кольцевой автодороги Петербурга, где ведутся дорожные работы, грузовик со стройматериалами потерял часть груза. Прилетел он прямо в лоб встречной машине.

Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец, ДТП произошло в 9:46 11 июня на внешней стороне КАД, на участке от проспекта Энгельса в сторону Выборгского шоссе. Там из-за реконструкции КАД закрыто внутреннее кольцо, и транспорт перепускают по внешнему.

У грузовика КамАЗ из кузова слетела упаковка утеплителя и упала прямо на встречный внедорожник KIA. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора в автомобиле очевидца, который ехал за пострадавшим автомобилем. К счастью, утеплитель — материал мягкий, а у водителя внедорожника явно хорошая выдержка, и он не стал дергать рулем.

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