Сотрудники Южного таможенного поста изъяли крупную партию черешни из Сербии. Более 18 тонн ягод зависли в ожидании своей участи. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба СЗТУ.



На подозрительный товар таможенники обратили внимание из-за маркировки «Зенит» на картонных крышках ящиков. Товарный знак «ZENIT FRUIT DOO BEOGRAD» был созвучен с российским, да и логотип предательски походил на клубный.



Как рассказала начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Санкт-Петербургской таможни Анна Купянская, к использованию чужого товарного знака зачастую прибегают в целях дополнительного привлечения внимания покупателей. По ее словам, необычным можно назвать использование такого обозначения не на «спортивных товарах», а на предметах, перемещающихся совместно с товарной партией ягод черешни.

