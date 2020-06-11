18 тонн сербских ягод уничтожат в Петербурге. Они могли подмочить репутацию «Зенита»
Сотрудники Южного таможенного поста изъяли крупную партию черешни из Сербии. Более 18 тонн ягод зависли в ожидании своей участи. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба СЗТУ.
На подозрительный товар таможенники обратили внимание из-за маркировки «Зенит» на картонных крышках ящиков. Товарный знак «ZENIT FRUIT DOO BEOGRAD» был созвучен с российским, да и логотип предательски походил на клубный.
Как рассказала начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Санкт-Петербургской таможни Анна Купянская, к использованию чужого товарного знака зачастую прибегают в целях дополнительного привлечения внимания покупателей. По ее словам, необычным можно назвать использование такого обозначения не на «спортивных товарах», а на предметах, перемещающихся совместно с товарной партией ягод черешни.
Использование чужого товарного знака без согласия правообладателя является нарушением. Поэтому Петербургская таможня направила письмо футбольному клубу «Зенит», там черешне удивились и согласились с тем, что использование их лого влечёт за собой репутационные потери.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП России «Незаконное использование чужого товарного знака». Ягоды изъяты, в ближайшее время на основании решения суда они будут уничтожены.