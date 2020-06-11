В Петербурге хотят запретить продажу «веселящего газа» несовершеннолетним

На рассмотрение регионального парламента внесли законопроект, который вводит запрет на продажу закиси азота лицам младше 18 лет. Об этом 11 июня сообщил один из авторов документа, депутат Денис Четырбок.



Инициатива предполагает дополнение закона об ограничениях продажи в Петербурге никотиносодержащей продукции и об административных правонарушениях. За нарушение гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 50 тысяч рублей.



Четырбок отметил, что законопроект не помешает использованию закиси азота по назначению, в том числе в медицинской отрасли. При этом ввести полный запрет на продажу «веселящего газа», как и в случае со снюсами, региональный парламент не может, так как не обладает такими полномочиями.

