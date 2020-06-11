В Петербурге хотят запретить продажу «веселящего газа» несовершеннолетним
На рассмотрение регионального парламента внесли законопроект, который вводит запрет на продажу закиси азота лицам младше 18 лет. Об этом 11 июня сообщил один из авторов документа, депутат Денис Четырбок.
Инициатива предполагает дополнение закона об ограничениях продажи в Петербурге никотиносодержащей продукции и об административных правонарушениях. За нарушение гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 50 тысяч рублей.
Четырбок отметил, что законопроект не помешает использованию закиси азота по назначению, в том числе в медицинской отрасли. При этом ввести полный запрет на продажу «веселящего газа», как и в случае со снюсами, региональный парламент не может, так как не обладает такими полномочиями.
Обсуждение ограничения продажи закиси азота началось после того, как в феврале 2019 года на Невском проспекте Мурад Касымов, надышавшись «веселящим газом» на Думской улице и употребив более крепкие наркотики, сел за руль BMW. Позднее он признался, что в определенный момент «выключился». Автомобиль зацепил попутные машины и влетел в толпу на тротуаре. В результате погибли двое, москвичка и гражданин США, еще трое пострадали.