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11.06.2020 11:51
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Осуждённый за госизмену учёный ЦНИИмаш Владимир Лапыгин досрочно выйдет на свободу

Начальник научного центра исследования аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин выйдет на свободу досрочно.

Как 11 июня пишет ТАСС со ссылкой на представителей Московского районного суда в Твери, ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. 79-летний учёный выйдет на свободу через 10 дней.

В 2017 году специалист безрезультатно просил Владимира Путина о помиловании. Бумаги в его защиту подписали больше 20 сотрудников российских научных институтов. К семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену Лапыгина приговорили в 2016-м. По версии следствия, он мог передавать Китаю секретную программу, которая позволяет рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов. Как утверждал сам учёный, в комплексе не было тайных сведений, он был одобрен к открытой публикации, а программа была засекречена уже после начала расследования по требованию ФСБ.

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Комментарии (2)

Иван Петров
"Осуждённый за госизмену учёный" изменил родене, раскрыл государственную тайну и рассказал всем, какой "песец" творится во всё ещё существующем отечественном машиностроении.
ussr_forever
а у них так всегда - в начале какой-то чурбан, глядя в секретные док-ты, разрешает их публикацию, потом учёный пишет статью и продаёт её на сторону, потом фбс возбуждается и сажают того, кто разместил разрешённую ими же инфу, объявляя, что она секретная.... чурбанов из своего ведомства вычистить не пробовали? просто это уже не первая такая вот история...
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