Осуждённый за госизмену учёный ЦНИИмаш Владимир Лапыгин досрочно выйдет на свободу

Начальник научного центра исследования аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин выйдет на свободу досрочно.



Как 11 июня пишет ТАСС со ссылкой на представителей Московского районного суда в Твери, ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. 79-летний учёный выйдет на свободу через 10 дней.



В 2017 году специалист безрезультатно просил Владимира Путина о помиловании. Бумаги в его защиту подписали больше 20 сотрудников российских научных институтов. К семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену Лапыгина приговорили в 2016-м. По версии следствия, он мог передавать Китаю секретную программу, которая позволяет рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов. Как утверждал сам учёный, в комплексе не было тайных сведений, он был одобрен к открытой публикации, а программа была засекречена уже после начала расследования по требованию ФСБ.

