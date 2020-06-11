Трагедии отрезвляют пациентов: в Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова

Как заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, точный диагноз Ефремову без обследования поставить нельзя, но предположить по ряду признаков можно. «Я думаю, что да, он страдает [алкоголизмом]», — отметил нарколог. Также он разъяснил, как могло бы проходить лечение актёра. «Лечение по медицинской программе займёт около месяца, а дальше реабилитация, она может длиться всю жизнь, прогнозировать это трудно, — цитирует Брюна РИА 11 июня. — Иногда такие катастрофические события очень отрезвляюще действуют на человека. Я знаю несколько людей, которых такие катастрофические события приводили к абсолютной трезвости. Дай бог, если это случится и с Михаилом Олеговичем». При этом, по словам медика, лечение в частной клинике неэффективно: оно может дать небольшое улучшение, но потом всё начинается снова.

Страдающих алкоголизмом артистов много, рассказал Брюн. Представители этой профессии обычно амбициозны, а когда желания не совпадают с реальностью, они обращаются к спиртному. «Нужно понимать психологию артиста в широком смысле этого слова, — объясняет медик. — Они всегда живут на грани возможного. Они так устроены: они хрупкие, тонкие. Михаил Ефремов не единственный из артистов, кто прошел такой тяжёлый трагический путь, мы можем вспомнить Владислава Галкина, Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и многих других».

При этом, считает Брюн, ответственность лежит не только на самом Ефремове, «мы должны все разделить» её. «Во-первых, семья ни разу не побеспокоилась о том, чтобы его остановить или обратиться за помощью к нам. Его коллеги прекрасно знали, что с ним происходило на протяжении многих лет. Я думаю, что все эти люди ответственны за трагедию», — отметил нарколог.

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», которой управлял курьер интернет-магазина Сергей Захаров. ДТП попало на видео. Сергей Захаров умер в больнице. В крови артиста нашли алкоголь и следы наркотиков. Следователи собираются допросить Ефремова, где и у кого он приобретал запрещённые вещества. Суд отправил его под домашний арест до 9 августа, ему грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Свою вину Ефремов признал.