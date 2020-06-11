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11.06.2020 11:08
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«Стоять, ФСБ!» Силовики показали обыск у подпольных оружейников из Петербурга

Федеральная служба безопасности отчиталась о пресечении деятельности подпольных оружейников в 15 регионах России. В общей сложности силовики изъяли и отправили на экспертизу 166 единиц огнестрельного оружия. Обыск мастерской 11 июня в Петербурге показали отдельно.

«Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятии, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Среди изъятого оказались как современные, так и исторические образцы: АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, «Кедр», МР-40, винтовки и карабины Мосина, СВТ, СКС, СВД, «Сайга», «Тигр», Mauser, американская винтовка AR-15, StG-44, Staer, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, «Василек», первый советский самозарядный пистолет Коровина 1926 года, Colt, Mauser, Parabellum, Walther, Luger, Наган, Webly Scott. Кроме того, у подпольных оружейников изъяли свыше 8500 патронов, 32 ручные гранаты, 25 кг взрывчатых веществ, детонаторы, холодное оружие.

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