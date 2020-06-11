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11.06.2020 10:48
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Нормальные пробки и курьёзные ДТП: на Бассейной водители показали класс по синхронной невнимательности

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 11 июня составила, по данным «Яндекса», 3 балла — это обычный показатель для нынешнего июня. Только 10 июня утром был зафиксирован всплеск — 4 балла.

Самыми загруженными магистралями сегодня стали Московское шоссе из центра (5 баллов) и в центр (6 баллов), Пискарёвский проспект в центр (5 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (5 баллов). Три первые позиции в топ-5 пробок заняла КАД: 6,5 км на внешнем кольце от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, 6,5 км на внутреннем от Выборгского до Энгельса, 2,8 км на внутреннем от Горского шоссе до Комендантского проспекта. В городе две крупнейшие пробки «Яндекс» зафиксировал на Шлиссельбургском и Дальневосточном проспектах.

Сообщений о ДТП от очевидцев пока немного. Так, на пересечении проспекта Космонавтов и Бассейной улицы столкнулись две пары легковых автомобилей. «Чемпионат России по синхронному вождению», — шутят в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Думаю, что красный перед пешеходным переходом остановился, и ему в бампер воткнули, а «Спортейдж» поворачивал, и «Тахо» вторым рядом его притёр», — предполагает Владислав.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

При повороте с Суздальского проспекта на проспект Художников «Шевроле» влетел в трал с экскаватором, сообщают в «ДТП и ЧП». В комментариях снова шутят: «А слона-то я и не заметил».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Индекс самоизоляции в Петербурге стабилен: сегодня снижается примерно такими же темпами, как 9 и 10 июня. За вчерашний день он составил 1,2 балла, как в понедельник и вторник.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

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Комментарии (1)

Батарейкин
На Бассейной нехрен было со 2-го ряда поворачивать налево. Там чётко нарисовано - с правого и среднего едем направо!
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