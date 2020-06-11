Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 11 июня составила, по данным «Яндекса», 3 балла — это обычный показатель для нынешнего июня. Только 10 июня утром был зафиксирован всплеск — 4 балла. Самыми загруженными магистралями сегодня стали Московское шоссе из центра (5 баллов) и в центр (6 баллов), Пискарёвский проспект в центр (5 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (5 баллов). Три первые позиции в топ-5 пробок заняла КАД: 6,5 км на внешнем кольце от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, 6,5 км на внутреннем от Выборгского до Энгельса, 2,8 км на внутреннем от Горского шоссе до Комендантского проспекта. В городе две крупнейшие пробки «Яндекс» зафиксировал на Шлиссельбургском и Дальневосточном проспектах.

Сообщений о ДТП от очевидцев пока немного. Так, на пересечении проспекта Космонавтов и Бассейной улицы столкнулись две пары легковых автомобилей. «Чемпионат России по синхронному вождению», — шутят в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Думаю, что красный перед пешеходным переходом остановился, и ему в бампер воткнули, а «Спортейдж» поворачивал, и «Тахо» вторым рядом его притёр», — предполагает Владислав.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

При повороте с Суздальского проспекта на проспект Художников «Шевроле» влетел в трал с экскаватором, сообщают в «ДТП и ЧП». В комментариях снова шутят: «А слона-то я и не заметил».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Индекс самоизоляции в Петербурге стабилен: сегодня снижается примерно такими же темпами, как 9 и 10 июня. За вчерашний день он составил 1,2 балла, как в понедельник и вторник.