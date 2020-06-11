Количество умерших от коронавируса в Петербурге превысило 500 человек

В Петербурге за сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще 38 человек. Об этом 11 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 520 человек. Всего по России за сутки скончались 174 пациента с коронавирусом, за все время зафиксировано 6532 летальных исхода. Излечились за последние 24 часа 8367 человек — их число снова меньше, чем количество заразившихся (8779).