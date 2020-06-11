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11.06.2020 10:43
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Количество умерших от коронавируса в Петербурге превысило 500 человек

В Петербурге за сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще 38 человек. Об этом 11 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 520 человек. Всего по России за сутки скончались 174 пациента с коронавирусом, за все время зафиксировано 6532 летальных исхода. Излечились за последние 24 часа 8367 человек — их число снова меньше, чем количество заразившихся (8779).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

Begemot_5e4cf3e844282
Стою в очереди в кассу, нового платного отделения Всеволожской ЦРБ, сдавать анализ без которого не пускают на завод. В очереди пара десятков человек, разметки нет, дистанции тоже. С какой вероятностью я могу заразится, если анализов надо сдать три, я был здоров, и кто на этом неплохо так заработает?
kagemusha
Медикам понравилось облизывать кости. Они это так просто не отпустят.
ussr_forever
каждый день по сути минус 1 самолёт теряем с пассажирами.... при этом самолёт как бы выживает, а пассажиры нет.... и где общенациональный траур по погибшим? или 6К умерших это не считается? если бы власти 20 лет хоть что-то бы делали, то в стране была бы нормальная медицина с кучей нормального оборудования, а не те руины на которых работают сегодня доктора
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