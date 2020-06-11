Медвежатник вынес из квартиры в Московском районе сбережения хозяйки и любимые золотые украшения

Ювелирные украшения и наличные в квартире многоэтажки Московского района Петербурга стали наживой для вора. Кражу с ущербом в 403 тысяч рублей на улице Гастелло, 11, расследуют петербургские правоохранители.



Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, в полицию с рассказом о произошедшем сутками ранее обратилась 35-летняя женщина. Она обнаружила пропажу не только внушительной заначки, но и 6 колец, 2 пар серёжек и 2 золотых цепочек.



Подозреваемый не попал в объектив камер видеонаблюдения, однако оставил следователям свои отпечатки на вскрытом замке. Возбуждено уголовное дело о краже.

