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11.06.2020 10:14
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Медвежатник вынес из квартиры в Московском районе сбережения хозяйки и любимые золотые украшения

Ювелирные украшения и наличные в квартире многоэтажки Московского района Петербурга стали наживой для вора. Кражу с ущербом в 403 тысяч рублей на улице Гастелло, 11, расследуют петербургские правоохранители.

Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, в полицию с рассказом о произошедшем сутками ранее обратилась 35-летняя женщина. Она обнаружила пропажу не только внушительной заначки, но и 6 колец, 2 пар серёжек и 2 золотых цепочек.

Подозреваемый не попал в объектив камер видеонаблюдения, однако оставил следователям свои отпечатки на вскрытом замке. Возбуждено уголовное дело о краже.

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Комментарии (3)

f0ntan
Вспоминается фильм про Ивана Васильевича и фразу, в которой Жорж Милославский указывал, где надо хранить деньги.
alexpalspb
Мы смеемся, когда маленькие дети повторяют слова, не зная их значение. Видимо, один из таких детей работает в Фонтанке. Хочется спросить, где ты, «умник», там медвежатника увидел?
Фуфло гонишь! (сохранена авторская стилистика).
муматор
так он сейф вскрыл??? Медвежатник же.
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