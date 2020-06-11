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11.06.2020 09:42
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«Дилетант за рулём» сумел не сбить лосёнка в Ленобласти

Неожиданное появление лосёнка на дороге зафиксировал видеорегистратор петербуржца на трассе «Сортавала» в Сапёрном.

Видео выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в ночь на 11 июня. ДТП, к счастью, не произошло. Автомобиль двигался небыстро, резкое торможение тоже обошлось без негативных последствий. Лосёнок просто убежал в лес. «Хорошая не реакция, а скорость. Было бы на 10 км/ч больше, лежал бы он в салоне», — отмечают в комментариях.

Автор поста Дмитрий рассказывает, что управляла машиной его жена, «у которой за последние >10 лет реального стажа часов 5». «Вот что значит дилетант за рулём! От профессионала лось бы не ушёл», — шутит Александр.

В последние дни от очевидцев поступает множество сообщений о лосях. Это неудивительно, поскольку сейчас у сохатых активный период: рождаются малыши, а годовалые лосята начинают жить отдельно. Именно они, молодые и неопытные, летом часто попадают под колёса автомобилей.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

Неделю назад прямо под окнами жилых домов на Планерной улице гуляли три лося.

Подходить к лосям не стоит: удар копытом очень сильный. А маленьких лосят, как правило, где-то неподалёку поджидает мать, объясняет петербургский зоолог Павел Глазков.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

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Комментарии (2)

Noisymouse
По Новоприозерке лосей море. Раз в неделю ранним утром еду из области в город и каждый раз вижу лося. Везучая, наверное) В эти выходные - аж троих,прям на обочине, в паре метров от правой полосы. Двое больших и мааахонький лосишка на ходульках))
Coulthard
Респект водительнице! Рулём не крутит, спокойно тормозит, никакой паники! Всем бы профессионалам так, а то насмотрятся "лосиной переставки" - и давай...
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