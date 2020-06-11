Неожиданное появление лосёнка на дороге зафиксировал видеорегистратор петербуржца на трассе «Сортавала» в Сапёрном.
Видео выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в ночь на 11 июня. ДТП, к счастью, не произошло. Автомобиль двигался небыстро, резкое торможение тоже обошлось без негативных последствий. Лосёнок просто убежал в лес. «Хорошая не реакция, а скорость. Было бы на 10 км/ч больше, лежал бы он в салоне», — отмечают в комментариях.
Автор поста Дмитрий рассказывает, что управляла машиной его жена, «у которой за последние >10 лет реального стажа часов 5». «Вот что значит дилетант за рулём! От профессионала лось бы не ушёл», — шутит Александр.
В последние дни от очевидцев поступает множество сообщений о лосях. Это неудивительно, поскольку сейчас у сохатых активный период: рождаются малыши, а годовалые лосята начинают жить отдельно. Именно они, молодые и неопытные, летом часто попадают под колёса автомобилей.
Неделю назад прямо под окнами жилых домов на Планерной улице гуляли три лося.
Подходить к лосям не стоит: удар копытом очень сильный. А маленьких лосят, как правило, где-то неподалёку поджидает мать, объясняет петербургский зоолог Павел Глазков.