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11.06.2020 09:26
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Электронный адрес петербурженки стал источником зла. Не повезло интернет-магазину, мобильному оператору и ещё паре контор

Напугать работников и посетителей пунктов выдачи интернет-заказов «Озона», салона «Мегафона», трёх офисов «Национальной спутниковой компании» и одного «РКС-Энерго» сумела жительница Таврической улицы в Петербурге или же кто-то, кто имел доступ к её электронному адресу. Чтобы на весь день обеспечить работой 30 сотрудников оперативных служб, хватило нескольких сообщений.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июня, предупреждения о заминировании семи точек в разных районах города начали поступать с 9 утра накануне. Угрозы сыпались с электронной почты 51-летней женщины. Рассылка продолжилась полдня. Сообщения приходили в центральные офисы компаний, однако ни в Петроградском, ни в Центральном районе ничего подозрительного после тщательной проверки никто так и не обнаружил.

Петербурженке, на которую зарегистрирован адрес почтового ящика, предстоит объяснить, чем ей или её знакомым, у которых был доступ к почте, не угодили интернет-магазины и городские салоны связи.

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