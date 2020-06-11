Попытка быстро разбогатеть с помощью угроз и размахивания телескопической дубинкой у кафе с миролюбивым названием «Дружба» в Адмиралтейском районе Петербурга закончилась провалом для группы мужчин. Потратить сумму и остаться безнаказанными им всё-таки не удалось. Троих разбойников задержали почти через месяц после нападения на прохожего.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июня, 44-летнему, 40-летнему и 32-летнему участникам этнической группировки пришлось познакомиться с полицией. Оперативники подозревают, что именно они вечером 2 мая отняли конверт с 83 тысячами рублей у одного из горожан. Церемониться нападающие тогда не стали: для убеждения использовали силу, а действовали так, что пострадавшего пришлось срочно госпитализировать от дома № 8 по Московскому проспекту.