В Петербурге задержали разбойников, орудовавших телескопической дубинкой и ножом. Молодчиков подвела «Дружба»
Попытка быстро разбогатеть с помощью угроз и размахивания телескопической дубинкой у кафе с миролюбивым названием «Дружба» в Адмиралтейском районе Петербурга закончилась провалом для группы мужчин. Потратить сумму и остаться безнаказанными им всё-таки не удалось. Троих разбойников задержали почти через месяц после нападения на прохожего.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июня, 44-летнему, 40-летнему и 32-летнему участникам этнической группировки пришлось познакомиться с полицией. Оперативники подозревают, что именно они вечером 2 мая отняли конверт с 83 тысячами рублей у одного из горожан. Церемониться нападающие тогда не стали: для убеждения использовали силу, а действовали так, что пострадавшего пришлось срочно госпитализировать от дома
Специалисты ГУ МВД 8 июня возбудили уголовное дело по факту разбоя. Во время обысков в квартирах у троих изъяли дубинку, мобильные телефоны и два ножа. Двое из нападавших задержаны, мера пресечения их знакомому пока что не избрана. Полиция просит присмотреться к фотографиями предполагаемых преступников. Возможно, вы или ваши знакомые тоже пострадали от их рук.