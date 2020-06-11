Последствия ночной аварии ликвидируют сейчас на севере КАД вокруг Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 июня в 3:40 на 130-м километре внешнего кольца водитель грузового автомобиля допустил наезд на силовое барьерное ограждение. Один человек получил травмы лёгкой степени тяжести, от госпитализации он отказался. Претензий к дорожным службам нет. По данным на 8:30, ведётся эвакуация поврежденного транспорта.

Судя по видеозаписи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель фуры не справился с управлением как раз на съезде на Левашовское шоссе и ЗСД.