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11.06.2020 09:00
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На КАД фура прокатилась по отбойнику как по рельсам

Последствия ночной аварии ликвидируют сейчас на севере КАД вокруг Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 июня в 3:40 на 130-м километре внешнего кольца водитель грузового автомобиля допустил наезд на силовое барьерное ограждение. Один человек получил травмы лёгкой степени тяжести, от госпитализации он отказался. Претензий к дорожным службам нет. По данным на 8:30, ведётся эвакуация поврежденного транспорта.

Судя по видеозаписи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель фуры не справился с управлением как раз на съезде на Левашовское шоссе и ЗСД.

Затора на участке, по информации дорожников, нет. «Яндекс» тоже не показывает пробки. Плотнее становится между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, где идёт реконструкция дороги.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

SlawaPiter
Жестко, но виноват 100% водятел.
67832738
Подрезали. Как обычно с крайнего левого поворачивал кто-то на съезд.
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