В связи с дорожными работами на Кондратьевском проспекте 11 июня полностью перекрыли движение на участке от проспекта Металлистов до улицы Васенко, сообщают читатели «Фонтанки». Сильной пробки там, по данным «Яндекс.Карт», не наблюдается.
График работ, опубликованный на сайте ГАТИ, предусматривает закрытие участка от площади Калинина до проспекта Маршала Блюхера, который включает упомянутый отрезок (без перекрёстков с Васенко и Металлистов). Там ведётся асфальтирование. По этой же причине на ближайшие дни планировались следующие закрытия:
- 12 июня – от улицы Жукова до площади Калинина и от площади Калинина за улицу Васенко (включая перекрёсток с улицей Васенко);
- 13 июня – от площади Калинина до проспекта Маршала Блюхера (без перекрёстка с Васенко и включая перекрёстов с Металлистов);
- 14 июня – от проспекта Металлистов до Бестужевской улицы (без перекрёстка с Бестужевской);
- 15 июня – от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской (без перекрёстка с Бестужевской);
- 16 июня – от Маршала Блюхера до проспекта Мечникова (без перекрёстка с Бестужевской);
- 17 июня – от Бестужевской (включая перекрёсток) до проспекта Мечникова;
- 18-19 июня – боковой проезд от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы.
Как уже писала «Фонтанка», участок Кондратьевского проспекта протяженностью 3,7 километра за 185,36 миллиона рублей выполняет АО «ВАД».