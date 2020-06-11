FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
68.62р77.92р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.06.2020 08:48
0
Печать

На Кондратьевском начали перекрывать движение

В связи с дорожными работами на Кондратьевском проспекте 11 июня полностью перекрыли движение на участке от проспекта Металлистов до улицы Васенко, сообщают читатели «Фонтанки». Сильной пробки там, по данным «Яндекс.Карт», не наблюдается.

Фото: Читатель «Фонтанки»

График работ, опубликованный на сайте ГАТИ, предусматривает закрытие участка от площади Калинина до проспекта Маршала Блюхера, который включает упомянутый отрезок (без перекрёстков с Васенко и Металлистов). Там ведётся асфальтирование. По этой же причине на ближайшие дни планировались следующие закрытия:

  • 12 июня – от улицы Жукова до площади Калинина и от площади Калинина за улицу Васенко (включая перекрёсток с улицей Васенко);
  • 13 июня – от площади Калинина до проспекта Маршала Блюхера (без перекрёстка с Васенко и включая перекрёстов с Металлистов);
  • 14 июня – от проспекта Металлистов до Бестужевской улицы (без перекрёстка с Бестужевской);
  • 15 июня – от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской (без перекрёстка с Бестужевской);
  • 16 июня – от Маршала Блюхера до проспекта Мечникова (без перекрёстка с Бестужевской);
  • 17 июня – от Бестужевской (включая перекрёсток) до проспекта Мечникова;
  • 18-19 июня – боковой проезд от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы.

Как уже писала «Фонтанка», участок Кондратьевского проспекта протяженностью 3,7 километра за 185,36 миллиона рублей выполняет АО «ВАД».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний