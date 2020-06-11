Полностью электрический самолёт для массового использования получил сертификат и стал доступным для всех европейских пилотов. Это первый случай сертификации электросамолёта как в Европе, так и во всем мире, сообщает 11 июня Европейское агентство по безопасности полётов EASA.

Пионером электрической авиации стал Pipistrel Velis Electro авиастроительной компании из Словении. При размахе крыльев 10,7 метров и максимальном взлётном весе 600 кг, самолёт может брать на борт до 172 кг полезной нагрузки. Электродвигатель E-811-268MVLC мощностью 57,6 КВатт позволяет летать на высоте до 12 000 футов (3 600 метров) со средней скоростью 98 узлов (181 км/ч). Полный заряд батареи обеспечит полет до 50 минут, без учёта 45-минутного резерва для непредвиденных ситуаций.