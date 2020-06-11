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11.06.2020 08:33
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В Европе впервые в мире сертифицировали электросамолёт

Полностью электрический самолёт для массового использования получил сертификат и стал доступным для всех европейских пилотов. Это первый случай сертификации электросамолёта как в Европе, так и во всем мире, сообщает 11 июня Европейское агентство по безопасности полётов EASA.

Пионером электрической авиации стал Pipistrel Velis Electro авиастроительной компании из Словении. При размахе крыльев 10,7 метров и максимальном взлётном весе 600 кг, самолёт может брать на борт до 172 кг полезной нагрузки. Электродвигатель E-811-268MVLC мощностью 57,6 КВатт позволяет летать на высоте до 12 000 футов (3 600 метров) со средней скоростью 98 узлов (181 км/ч). Полный заряд батареи обеспечит полет до 50 минут, без учёта 45-минутного резерва для непредвиденных ситуаций.

Фото: Pipistrel
Фото: Pipistrel
Фото: Pipistrel

В EASA отмечают, что им пришлось разрабатывать новые методики сертификации, однако, они уверены, что эти методики понадобятся в скором будущем, когда вслед за Pipistrel Velis Electro придут другие электросамолёты. Разработкой электросамолетов сейчас занимаются многие производители легкомоторной авиации. Недавно в США первый тестовый полет выполнил MagniX — полностью электрическая модификация 13-местного Cessna Grand Caravan. Своя программа электросамолёта есть и у европейского гиганта Airbus, а также у его конкурентов по всему миру.

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Комментарии (1)

Resident_Ev1l
"мощностью 57,6 КВатт", думаю, надо исправить на кВт.
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