Банки попросили право блокировать подозрительные денежные переводы без согласия клиента

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ, который 11 июня приводит РБК .

«Исходя из практики это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества», — указано в обосновании предложения, автором которого является Тинькофф Банк. Представитель группы «Тинькофф» подтвердил, что она выступила с такой инициативой.

ВТБ, Почта Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и МКБ поддерживают эти предложения, сообщили РБК их представители. Если клиент не вышел на связь за два дня, сохраняется высокий риск того, что операция была совершена злоумышленником



В ответ на это ЦБ рекомендовал Ассоциации ФинТех (АФТ) подготовить и предоставить дополнительную аргументацию. АФТ это сделала. Предложения банков — участников ассоциации будут рассмотрены при обсуждении сокращения избыточных норм, добавил представитель ЦБ.