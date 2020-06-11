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11.06.2020 08:24
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Банки попросили право блокировать подозрительные денежные переводы без согласия клиента

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ, который 11 июня приводит РБК.

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».

«Исходя из практики это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества», — указано в обосновании предложения, автором которого является Тинькофф Банк. Представитель группы «Тинькофф» подтвердил, что она выступила с такой инициативой.

ВТБ, Почта Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и МКБ поддерживают эти предложения, сообщили РБК их представители. Если клиент не вышел на связь за два дня, сохраняется высокий риск того, что операция была совершена злоумышленником

В ответ на это ЦБ рекомендовал Ассоциации ФинТех (АФТ) подготовить и предоставить дополнительную аргументацию. АФТ это сделала. Предложения банков — участников ассоциации будут рассмотрены при обсуждении сокращения избыточных норм, добавил представитель ЦБ.

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Комментарии (5)

Kilrathi
Тинькофф хочет обязать клиентов по каждому переводу бегать до ближайшего отделения с паспортом?
Если человек за городом, в роуминге...
Чем-то напоминает старую историю с Яндекс-Деньги, когда после "заносите к нам в Яндекс-Кошелёк свои денежки и используйте их для расчетов, просто и удобно" началось "мы подозреваем, что вы - это не вы, так что ваши средства мы блокируем, пока не посетите с паспортом наш офис или не пришлёте заверенный нотариусом пакет документов... а там через годик это уже станут наши средства".
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