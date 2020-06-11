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11.06.2020 08:02
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Пока на Славы очевидцы накладывали жгуты пострадавшим пешеходам, в Луге 20-летняя девушка сбила своего ровесника

После того, как 19-летний водитель в Петербурге наехал на автобусную остановку и трёх молодых пешеходов, в Луге похожее ДТП совершила девушка 19-20 лет. Пострадавший только один.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, 11 июня около 0:05 в Луге на проспекте Урицкого, 64, по предварительной информации, женщина 2000 года рождения на ВАЗ-2104 вне зоны пешеходного перехода наехала на мужчину, своего ровесника. Пешеход был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Меньше чем за час до этого в Петербурге, на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы, как уже писала «Фонтанка», юный водитель «Тойоты» снёс остановку и трёх молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет. Их травмы оценили как средней степени тяжести. Подробности этой аварии очевидцы рассказывают в соцсетях.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Я всё видел вживую, как это произошло! – делится подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Дима. - Водитель резко затормозил и не справился с управлением, выехал за обочину дороги и снёс автобусную остановку! Это ужас какой-то!». По словам Зои, автомобилиста занесло из крайней левой полосы: он не хотел ударить едущую перед ним машину, а потом не справился с управлением. Алан сидел в автобусе и тоже видел аварию: «На моих глазах три парня сидели на остановке с улыбкой, дикий визг, и вижу, как он влетел в остановку, и они разлетелись, он сам еле вышел из машины <…> и шатался, или от алкоголя, или от шока». Екатерина слышала «этот звук лысой резины при торможении, он тормозил прилично по времени».

Дина помогала пострадавшим. «Меня саму заметно потряхивало. Как-то коллективом справились, - рассказывает она. - В данной ситуации было важно остановить кровь и замотать бинтом раны, чтобы грязь не попала. И зафиксировать людей. Потому что один пацан в шоке был, его трясло, пытался уйти. Там девочка воды сбегала купила. Мы всех усадили, замотали, напоили и тут уже скорая приехала. Все очень сумбурно и быстро. Там пацаны молодцы, жгуты кофтами наложили. Иногда как подумаешь об оказании первой помощи, страх возникает, что сделаешь что-то не так, и будет хуже. Благо, тут раны несерьёзные. Единственное, стёкол много в теле было, я ребятам сказала сильно не затягивать, чтобы глубже не ушли. Вот не знаю, услышали или нет. Была занята другим пацаном. <…> Не дай Бог никому таких мероприятий».

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Комментарии (6)

260608031
Как стекла оказались в телах потерпевших? Если это материал остановки, то зачем так сделано?
67832738
Екатерина слышала «этот звук лысой резины..."
Эксперты подтянулись.
Игорь Титов
Права надо выдавать лицам не моложе 21 года
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