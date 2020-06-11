После того, как 19-летний водитель в Петербурге наехал на автобусную остановку и трёх молодых пешеходов, в Луге похожее ДТП совершила девушка 19-20 лет. Пострадавший только один. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, 11 июня около 0:05 в Луге на проспекте Урицкого, 64, по предварительной информации, женщина 2000 года рождения на ВАЗ-2104 вне зоны пешеходного перехода наехала на мужчину, своего ровесника. Пешеход был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Меньше чем за час до этого в Петербурге, на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы, как уже писала «Фонтанка», юный водитель «Тойоты» снёс остановку и трёх молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет. Их травмы оценили как средней степени тяжести. Подробности этой аварии очевидцы рассказывают в соцсетях.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Я всё видел вживую, как это произошло! – делится подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Дима. - Водитель резко затормозил и не справился с управлением, выехал за обочину дороги и снёс автобусную остановку! Это ужас какой-то!». По словам Зои, автомобилиста занесло из крайней левой полосы: он не хотел ударить едущую перед ним машину, а потом не справился с управлением. Алан сидел в автобусе и тоже видел аварию: «На моих глазах три парня сидели на остановке с улыбкой, дикий визг, и вижу, как он влетел в остановку, и они разлетелись, он сам еле вышел из машины <…> и шатался, или от алкоголя, или от шока». Екатерина слышала «этот звук лысой резины при торможении, он тормозил прилично по времени».