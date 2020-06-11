Если ночью в Санкт-Петербурге всё ещё теплее нормы, то дневные температуры приблизились к обычным значениям. Что касается осадков, сегодня будет, вероятно, последний дождливый день на неделе.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июня ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха ночью оставалась на уровне плюс 14-16 градусов, днём она подрастёт до 18-20.

16 градусов – это повышенная температура для ночи, 19 градусов днём – это норма, отмечает «Яндекс». За 58 лет погодных наблюдений 11 июня чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. В 1982 году в этот день минимальная дневная температура составила плюс 4 (это было самое холодное 11 июня), а в 1998 году достигла плюс 31 градуса. Обычно температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 9 до 23 градусов.