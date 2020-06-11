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11.06.2020 07:24
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Дожди уходят из Петербурга, забрав жару

Если ночью в Санкт-Петербурге всё ещё теплее нормы, то дневные температуры приблизились к обычным значениям. Что касается осадков, сегодня будет, вероятно, последний дождливый день на неделе.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июня ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха ночью оставалась на уровне плюс 14-16 градусов, днём она подрастёт до 18-20.

16 градусов – это повышенная температура для ночи, 19 градусов днём – это норма, отмечает «Яндекс». За 58 лет погодных наблюдений 11 июня чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. В 1982 году в этот день минимальная дневная температура составила плюс 4 (это было самое холодное 11 июня), а в 1998 году достигла плюс 31 градуса. Обычно температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 9 до 23 градусов.

12 и 13 июня осадков в Петербурге не ожидается, сохранится переменная облачность. По ночам будет немного холодать, а днём – плюс 18-20.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Температура воды, по данным на 10 июня, составляет 15 градусов в Неве и 15-18 градусов в курортной зоне Финского залива.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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