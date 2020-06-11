Вирусолог заявил, что COVID-19 ослабевает и стал легче переноситься

Последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает, это позволяет надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не будет, заявил 11 июня РИА Новости итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi). «Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому», - рассказал профессор.

По словам Клементи, столь серьезное изменение клинической картины требовало научного объяснения, поиском которого и занялись сотрудники возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии крупнейшего частного лечебного учреждения Италии – госпиталя San Raffaele. По мнению Клементи, улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки, предположительно означает, что сам коронавирус ослабевает. «Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так», - заявил он. Клементи назвал эти данные отличной новостью, имея в виду перспективы развития пандемии. «Дело в том, что описанный выше процесс происходит во всех странах, независимо от их географического положения и стадии эпидемии, на которой они находятся. Повсюду эволюция вируса идет в одном и одном же направлении», - резюмировал профессор.

Он предположил, что достаточно скоро новый вирус настолько ослабнет, что «как и другие коронавирусы будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания».