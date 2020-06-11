Суточное количество умирающих от коронавируса в Москве за неделю «зависло» на полусотне

За сутки в столице от коронавирусной инфекции скончались 53 пациента. Для последней недели это стабильное количество.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в столице 10 июня, у всех погибших была пневмония и положительный тест на коронавирус. За последнюю неделю суточная смертность неравномерно варьируется на отметке от 51 до 59 случаев, при этом ещё 3 июня скончались 64 человека.

Всего в столице с начала пандемии умерли 3138 человек с подтвержденным COVID-19.

В ВОЗ удивились российским показателям смертности на фоне количества заболевших и попросили объяснить, каким образом считаются смерти от коронавируса.