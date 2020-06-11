Трамп подтвердил намерение возобновить проведение предвыборных митингов

Президент США Дональд Трамп намерен возобновить проведение своих предвыборных митингов. Об этом, как сообщил пресс-пул Белого дома, американский лидер заявил журналистам.

По информации агентства Reuters, Трамп уточнил, что первое такое мероприятие состоится в следующую пятницу в Талсе (штат Оклахома). Кроме того, митинги планируются в штатах Флорида, Аризона и Северная Каролина, пишет ТАСС.



Ранее газета Politico информировала о том, что Трамп собирается возобновить свои выступления перед сторонниками в ближайшие две недели. Последний раз подобный митинг проходил в марте, на фоне пандемии они перестали проводиться.

