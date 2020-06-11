FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
68.62р77.92р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.06.2020 00:28
3
Печать

Молодой водитель на «Тойоте» в Купчино въехал в остановку. Трое пешеходов в больнице

На перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы в Петербурге автомобилист снес остановочный павильон. С переломами три человека.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около одиннадцати часов вечера 10 июня. За рулем «Тойоты» находился 19-летний водитель, он не справился с управлением и машину вынесло на тротуар. Остановилась она врезавшись в остановочный павильон. В больницу в состоянии средней степени тяжести отвезли троих молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет.

Фото с места аварии выложили в соцсетях очевидцы. От остановки почти ничего не осталось, машина, на вид, серьезно не повреждена.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

krasnonosov
Предлагаю запретить в стране все автомобили, а людей всех посадить по домам без права выходить на улицу. Тогда не будет таких случаев.
Бонвиван
Пожизненное лишение прав и пожизненные выплаты пострадавшим. Справедливо?. . Можно за счет семьи молокососа. Только наука юношей питает.
Nafanka
Чёт, у нас в последнее время молодые ЖГУТ! Может им ... это... права-алкоголь и "возраст согласия" установить лет с 35-ти, а? ))) А то в 18-19 они ещё как при социализме в 10-11 лет... )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний