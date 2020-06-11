Молодой водитель на «Тойоте» в Купчино въехал в остановку. Трое пешеходов в больнице
На перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы в Петербурге автомобилист снес остановочный павильон. С переломами три человека.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около одиннадцати часов вечера 10 июня. За рулем «Тойоты» находился 19-летний водитель, он не справился с управлением и машину вынесло на тротуар. Остановилась она врезавшись в остановочный павильон. В больницу в состоянии средней степени тяжести отвезли троих молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет.
Фото с места аварии выложили в соцсетях очевидцы. От остановки почти ничего не осталось, машина, на вид, серьезно не повреждена.