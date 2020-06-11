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11.06.2020 00:16
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В больницах Словакии больше нет больных COVID-19

В больницах Словакии нет госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, 101 человек с положительным результатом тестирования лечится дома, болезнь у этих людей протекает в легкой форме

Об этом со ссылкой на представителя минздрава республики Зузану Элиашову пишет РИА Новости."За период с начала марта в Словакии было зафиксировано 1533 случая заболевания коронавирусом, из них 1404 человека уже выздоровели, 28 скончались. В настоящее время положительный результат тестирования имеет 101 человек, у этих людей болезнь протекает в легкой форме, поэтому они лечатся дома. В больницах республики не осталось ни одного пациента с COVID-19", - сказала Элиашова.

Напомним, что неделю назад Чехия и Словакия заявили об открытии общей границы.

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