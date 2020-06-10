Зенитовец Маммана начал тренироваться после лечения второго разрыва "крестов"

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых 10 июня, 24-летний аргентинский футболист восстановился от второй тяжелейшей травмы - разрыва крестообразных связок колена, полученной в ноябре прошлого года в матче против "Урала".

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Первую такую травму Маммана получил в самом начале матча против «Ростова» 11 марта 2018 года.



Маммана стал игроком «Зенита» 31 июля 2017 года. Петербуржцы купили его у «Лиона» за 16 млн евро. Всего защитник сыграл за «Зенит» в 38 матчах. 26 из них (все в стартовом составе) пришлись на первый сезон (2017/18) аргентинца в составе сине-бело-голубых. Уже в сезоне-2018/19 Маммана из-за проблем со здоровьем (в том числе из-за первого разрыва крестообразных связок) сыграл всего в 11 матчах (8 в старте). В сезоне-2019/20 Маммана провел 3 матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2022 года.