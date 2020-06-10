Трамп отказался пересматривать историю США. Военные базы и дальше будут носит имена героев-конфедератов
Президент США Дональд Трамп 10 июня в Twitter объявил о том, что не намерен переименовывать военные базы, названные в честь военачальников армии конфедератов времен гражданской войны.
It has been suggested that we should rename as many as 10 of our Legendary Military Bases, such as Fort Bragg in North Carolina, Fort Hood in Texas, Fort Benning in Georgia, etc. These Monumental and very Powerful Bases have become part of a Great American Heritage, and a...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020
"Было предложено переименовать до 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и т.д. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы. Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших героев на этих священных землях и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена. Уважайте наших военных!" - написал он.
Ранее о готовности рассмотреть переименование военных баз заявили в сухопутных войсках США, к которым относятся упомянутые базы.
Дискуссия о борьбе с символами конфедератов, выступавших за сохранение рабства в США, обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая от рук белого полицейского. После этого по стране прокатилась волна беспорядков и погромов, прошли многотысячные акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции. В стране массово сносят памятники конфедератам и другим историческим личностям, якобы причастным к "рабству". Даже открывателю Америки Христофору Колумбу.