FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
68.62р77.92р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.06.2020 23:05
5
Печать

Трамп отказался пересматривать историю США. Военные базы и дальше будут носит имена героев-конфедератов

Президент США Дональд Трамп 10 июня в Twitter объявил о том, что не намерен переименовывать военные базы, названные в честь военачальников армии конфедератов времен гражданской войны.

"Было предложено переименовать до 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и т.д. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы. Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших героев на этих священных землях и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена. Уважайте наших военных!" - написал он.

Ранее о готовности рассмотреть переименование военных баз заявили в сухопутных войсках США, к которым относятся упомянутые базы.

Дискуссия о борьбе с символами конфедератов, выступавших за сохранение рабства в США, обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая от рук белого полицейского. После этого по стране прокатилась волна беспорядков и погромов, прошли многотысячные акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции. В стране массово сносят памятники конфедератам и другим историческим личностям, якобы причастным к "рабству". Даже открывателю Америки Христофору Колумбу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Nationalverrater_2
Так- то - клоун и барыга по жизни . НО -Единственный мужик , оставшийся мужиком в этой беснующейся шариковской компании быдлолюмпен-непролетариата, которых ЛИЧНО угнетали проклятые белые. Заставили их слезть с пальмы , проклятые эксплуататоры.
dozer_666
Кого он там вииграл?)
Brit
Трамп конечно полный придурок и жлоб, но он единственный, кто сдерживает сияющий Град на вершине Холма от скатывания в бездну гоп-революции и гражданской войны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний