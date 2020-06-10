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10.06.2020 22:51
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Каменному Колумбу в Бостоне снесли голову. Мэр решил оставшееся пока припрятать

Волна вандализма, катящаяся по городам США вслед за массовыми беспорядками после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда, добралась до Бостона. Там вандалы на фоне протестов против расизма «отрубили» голову статуе Христофора Колумба, которая установлена в районе Норд-Энд. Как сообщает Boston.com, мэр города подобру-поздорову решил памятник пока убрать.

«Бостонская полиция сообщила, что узнала об обезглавленной статуе в районе Норт-Энд утром, а случилось это после полуночи. По данным полиции, на месте была обнаружена голова и ‘’различные части'' статуи», — пишет издание.

Мэр Бостона Марти Уолш заявил в среду, что статуя Христофора Колумба будет снята и помещена на хранение. «Учитывая разговоры, которые мы, безусловно, ведем сейчас в нашем городе Бостоне и по всей стране, нам также потребуется время, чтобы оценить историческое значение статуи», - сказал мэр.

Это не первая порча статуи Колумба в Бостоне. Так, вандалы «обезглавили» ее в 2006 году. А в 2015 году монумент облили красной краской и написали на ней: «Жизнь темнокожих имеет значение».

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Комментарии (4)

oooorrrooz
небратья via безвиз экспортируют, что могут...
Nationalverrater_2
Пропал калабуховский дом. Всего - то надо было вломить ,как следует - нескольким десяткам этих "пострадавшим от вековой эксплуатации " - боррррцам с расизмом . Надо им золотовцев послать . За три дня эту кодлу загонят по будкам
St.Genis
Идиоты!
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