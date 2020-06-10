Польша откроется в субботу, 13-го. Но не для России, Белоруссии и Украины
С наступающей субботы, 13 июня, поляки не должны будут проходить обязательный карантин после возвращения в Польшу. Также граждане Европейского Союза смогут въезжать в Польшу без каких-либо препятствий, сообщает 10 июня кабинет министров страны.
Od soboty 13 czerwca będzie można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 10, 2020
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- Мы решили открыть границы. С 13 июня границы будут открыты для стран Евросоюза, - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. - В настоящее время мы ограничиваем решение странами ЕС. Нам нужны контакты с этими странами как можно скорее - чтобы они могли вернуться в прежнее состояние, - добавил премьер-министр.
В ночь с 12 на 13 июня Польша восстанавливает полное пограничное движение во внутренних границах Европейского Союза. Однако внешние границы ЕС останутся закрытыми.