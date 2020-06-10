"Ставку не поднимем". ФРС США решила продолжить раздавать деньги банкам страны "за бесплатно" и плохо думает об её экономике
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США 10 июня объявил о том, что сохранят базовую ставку на уровне 0-0,25%.
Federal Reserve Board and Federal Open Market Committee release economic projections from the June 9-10 FOMC meeting: https://t.co/FOKDBUS3jd— Federal Reserve (@federalreserve) June 10, 2020
«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению своих максимальных показателей в области занятости и стабильности цен», — говорится в сообщении.
Кроме того, ФРС ухудшил прогноз по динамике ВВП США в текущем году. В 2020 году прогнозируется падение на 6,5%, вместо роста на 2% по декабрьскому прогнозу. При этом в следующем году регулятор ожидает рост в 5% вместо 1,9%.
Также был изменен прогноз по инфляции в США. В 2020 году ожидается, что показатель составит 0,8%, а не 1,9%, как ожидалось ранее. В 2021 году ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 1,6% вместо 2%.
Безработица в США, согласно прогнозу ФРС в 2020 году достигнет 9,3%, а не 3,5%, как ожидалось ранее, а в 2021 год показатель составит 6,5%, вместо 3,6%.