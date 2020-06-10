"Ставку не поднимем". ФРС США решила продолжить раздавать деньги банкам страны "за бесплатно" и плохо думает об её экономике

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США 10 июня объявил о том, что сохранят базовую ставку на уровне 0-0,25%.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению своих максимальных показателей в области занятости и стабильности цен», — говорится в сообщении.

Кроме того, ФРС ухудшил прогноз по динамике ВВП США в текущем году. В 2020 году прогнозируется падение на 6,5%, вместо роста на 2% по декабрьскому прогнозу. При этом в следующем году регулятор ожидает рост в 5% вместо 1,9%.



Также был изменен прогноз по инфляции в США. В 2020 году ожидается, что показатель составит 0,8%, а не 1,9%, как ожидалось ранее. В 2021 году ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 1,6% вместо 2%.



Безработица в США, согласно прогнозу ФРС в 2020 году достигнет 9,3%, а не 3,5%, как ожидалось ранее, а в 2021 год показатель составит 6,5%, вместо 3,6%.

