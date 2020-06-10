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10.06.2020 21:39
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Полиция выяснила, что кто-то продал Ефремову наркотики и возбудила уголовное дело

Уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков актеру Михаилу Ефремову возбуждено столичной полицией 10 июня. Материалы о ДТП переданы в главное следственное управление МВД.

Об этом сообщается на сайте столичного главка. В тексте уточняется, что «неустановленные лица» сбыли Ефремову наркотики. «Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ», - добавили в управлении.

Ранее передать материалы в ГСУ требовал прокурор Москвы. Он же сообщил о том, что Ефремова обвиняют в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из-за чего погиб курьер онлайн-магазина.

Актер находится под домашним арестом, он признает вину.

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