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10.06.2020 21:29
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Экс-чиновница под Мурманском сбила подростка и потребовала больше 100 тысяч компенсации. Семья мальчика обжаловала решение суда

Суд в Мурманске встал на сторону мамы экс-чиновницы из регионального министерства образования и науки, обязав родителей сбитого ребенка оплатить ремонт машины. Семье отстоять свою правду может помешать коронавирус.

Как 10 июня рассказал «Фонтанке» адвокат Дмитрий Буянов, защищающий интересы семьи Ширшовых, апелляционная жалоба была принята к производству только сейчас, хотя суд первой инстанции встал на сторону истца еще в начале марта. Помешал коронавирус и формально сроки обжалования вышли - на это с 6 марта давался месяц. В карточке дела на сайте Октябрьского районного суда Мурманска указано, что жалоба зарегистрирована 14 мая.

Иск в суд подала Рита Шилина, по словам защитника это владелец машины, мать экс-чиновницы Лилии Хоруженко, которая и находилась за рулем. Ребенка на велосипеде она сбила на территории садоводства под Мурманском летом 2018 года, у мальчика была сломана челюсть и выбиты зубы, при этом его семья с исками в суд обращаться не стала. Хоруженко, которая по делу проходит как представитель истца, насчитала ущерба больше чем на 100 тысяч, включая оплату пошлин и прочие судебные расходы. На автомобиле после ДТП были царапины и сломано зеркало.

Как следует из текста решения, ДТП произошло на нерегулируемом пересечении неравнозначных дорог, то есть подросток выехал с грунтовки на асфальт, где и попал под машину, в тексте на сайте суда это обозначено как «допустил столкновение с автомобилем истца». Там же сказано, что травмы юноша мог получить от падения на землю или напоровшись на свой же велосипед. Адвокат Буянов отметил, что суд отказался приобщить к делу заключение специалиста, согласно которому машина с Хоруженко на рулем двигалась на скорости около 45 км/ч при разрешенных 20. Мотивирован отказ тем, что заключение сделано по заказу ответчика и «выражает только мнение». Кроме того, следует из решения, мальчик вообще не должен был один кататься по дорогам садоводства в силу возраста.

Защита уповала на то, что в приобщенной к делу экспертизе не определены само место ДТП и скорость движения машины. В решении сказано, что определить это невозможно из-за отсутствия следов торможения.

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Комментарии (7)

260950081
Наверняка тоже на ...КО все
260950081
ФИО и адреса судей и чиновницы в студию!!!
Ростислав Павчинский
Уважаемая редакция, вы врете. Ребенок - это до десяти лет, если очень сильно растягивать. По правилам русского языка, которые никаким поганым яжематерям не изменить, мальчик 12 лет называется ПОДРОСТКОМ. Или несовершеннолетним. Утверждение про жилую зону также не имеет подтверждений, это голословное заявление родителей. Поэтому правдивое изложение этой истории выглядит так: подросток 12 лет от роду на велосипеде ехал не глядя по проезжей части (по которой он не имеет права ездить), выскочил на перекресток, не имея преимущества, и был сбит медленно ползущим по главной Тигуаном (возможно с немного тормознутой курицей за рулём). Решение суда справедливо.
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