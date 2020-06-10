Экс-чиновница под Мурманском сбила подростка и потребовала больше 100 тысяч компенсации. Семья мальчика обжаловала решение суда

Как 10 июня рассказал «Фонтанке» адвокат Дмитрий Буянов, защищающий интересы семьи Ширшовых, апелляционная жалоба была принята к производству только сейчас, хотя суд первой инстанции встал на сторону истца еще в начале марта. Помешал коронавирус и формально сроки обжалования вышли - на это с 6 марта давался месяц. В карточке дела на сайте Октябрьского районного суда Мурманска указано, что жалоба зарегистрирована 14 мая.

Иск в суд подала Рита Шилина, по словам защитника это владелец машины, мать экс-чиновницы Лилии Хоруженко, которая и находилась за рулем. Ребенка на велосипеде она сбила на территории садоводства под Мурманском летом 2018 года, у мальчика была сломана челюсть и выбиты зубы, при этом его семья с исками в суд обращаться не стала. Хоруженко, которая по делу проходит как представитель истца, насчитала ущерба больше чем на 100 тысяч, включая оплату пошлин и прочие судебные расходы. На автомобиле после ДТП были царапины и сломано зеркало.

Как следует из текста решения, ДТП произошло на нерегулируемом пересечении неравнозначных дорог, то есть подросток выехал с грунтовки на асфальт, где и попал под машину, в тексте на сайте суда это обозначено как «допустил столкновение с автомобилем истца». Там же сказано, что травмы юноша мог получить от падения на землю или напоровшись на свой же велосипед. Адвокат Буянов отметил, что суд отказался приобщить к делу заключение специалиста, согласно которому машина с Хоруженко на рулем двигалась на скорости около 45 км/ч при разрешенных 20. Мотивирован отказ тем, что заключение сделано по заказу ответчика и «выражает только мнение». Кроме того, следует из решения, мальчик вообще не должен был один кататься по дорогам садоводства в силу возраста.