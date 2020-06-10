Губернатор Подмосковья откроет торговые центры и летние кафе ещё до выходных
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вечером 10 июня в эфире телеканала «Россия-24», о том, что власти региона хотят открыть торговые центры и летние веранды уже перед этими входными
«Нам, по сути, осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся, хотим это сделать уже перед выходными. Ведем консультации с санитарным врачом, смотрим индекс репродукции вируса для того, чтобы эти ограничения снять», — заявил Воробьев.
«Для нас это и рабочие места, и качество жизни, и налоги, — это все, что очень важно для нашей нормальной жизни», — подчеркнул губернатор.
Подмосковье является вторым после Москвы регионом, наиболее пострадавших от пандемии. Всего в регионе заболело новым коронавирусом 46 457 человек. 13 419 из них уже здоровы, умерли 622 человека. По данным оперативного штаба на 10 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8404 – до 493 657.