Губернатор Подмосковья откроет торговые центры и летние кафе ещё до выходных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вечером 10 июня в эфире телеканала «Россия-24», о том, что власти региона хотят открыть торговые центры и летние веранды уже перед этими входными

«Нам, по сути, осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся, хотим это сделать уже перед выходными. Ведем консультации с санитарным врачом, смотрим индекс репродукции вируса для того, чтобы эти ограничения снять», — заявил Воробьев.

«Для нас это и рабочие места, и качество жизни, и налоги, — это все, что очень важно для нашей нормальной жизни», — подчеркнул губернатор.

