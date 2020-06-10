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10.06.2020 20:47
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Историк Соколов остался верен Почуеву. Надежда на второго адвоката исчезла за сутки

Адвокат Сергей Лукьянов не смог договориться с обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым о его участии в процессе. На первом заседании по существу экс-доцент настаивал, чтобы тот как можно быстрее вошел в курс дела.

Как сообщает 10 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, Лукьянов долго беседовал с Соколовым в Крестах, но «достичь договоренности» им не удалось, о чем защитник и уведомил суд.

Рассмотрение дела Соколова по существу накануне фактически не состоялось именно потому, что на заседании Соколов требовал участия только что присоединившегося к защите Лукьянова, адвокат же указал на необходимость ознакомиться с вещественными доказательствами. Судя по словам судьи, ранее Лукьянов участвовал в одном из заседаний, но, точно так же, Соколов передумал и остался верен Александру Почуеву, которому принадлежат версии о влиянии на историка луны и противовирусных препаратов.

Для Почуева появление в зале суда второго адвоката стало сюрпризом. Он не был готов к партнеру. Заседание отложили на 15 июня.

Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. По версии следствия, ночью 8 ноября он выстрелил ей в голову, попытался придушить, затем стрелял еще трижды. Спустя почти сутки он девушку расчленил и по частям выкинул в Мойку. Экспертиза признала его вменяемым.

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Комментарии (9)

petr1
ну какой же это историк?
это убийца.
"Убийца Соколов остался верен Почуеву."
AlenaAnderson
Этому грозятся до 15, Ефремову до 12. Сопоставимые преступления, нечего сказать...
Nerevar
Его не судить надо, его лечить надо! Сир Наполеон Соколов - он душевно не здоров.
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