Историк Соколов остался верен Почуеву. Надежда на второго адвоката исчезла за сутки

Адвокат Сергей Лукьянов не смог договориться с обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым о его участии в процессе. На первом заседании по существу экс-доцент настаивал, чтобы тот как можно быстрее вошел в курс дела.



Как сообщает 10 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, Лукьянов долго беседовал с Соколовым в Крестах, но «достичь договоренности» им не удалось, о чем защитник и уведомил суд.

Рассмотрение дела Соколова по существу накануне фактически не состоялось именно потому, что на заседании Соколов требовал участия только что присоединившегося к защите Лукьянова, адвокат же указал на необходимость ознакомиться с вещественными доказательствами. Судя по словам судьи, ранее Лукьянов участвовал в одном из заседаний, но, точно так же, Соколов передумал и остался верен Александру Почуеву, которому принадлежат версии о влиянии на историка луны и противовирусных препаратов.