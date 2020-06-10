Ростуризм ожидает снятия ограничений на туризм в регионах РФ в течение недели
Субъекты РФ избавятся от ограничений, которые мешают приезжать туристам из других регионов. Прогнозом развития ситуации поделилась 10 июня глава Ростуризма Зарина Догузова
«Сегодня я с десятком губернаторов поговорила. Все эти ограничения, связанные с карантином, приезд, за которым следует отправка в обсерваторы и так далее, буквально как ветром сдувает. Они потихонечку уже снимаются. Сегодня у нас 10 июня. Я думаю, что в течение недели все лишние и ненужные ограничения, которые делают невозможным отдых, будут внутри регионов сниматься», - цитирует Догузову ТАСС.
Накануне об открытии туристических объектов заявила Карелия.
Об открытии границ России на выезд для путешественников речи пока не идёт. Ранее премьер Михаил Мишустин посоветовал россиянам обратить внимание на внутренний туризм. О том, как будет принимать туристов после эпидемии Петербург, читайте в материале «Фонтанки». Большинство россиян, согласно опросу ВЦИОМ, собираются отдыхать только дома или на даче.