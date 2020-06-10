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10.06.2020 20:18
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Видеоблогер показала гигантскую парковку брошенных суперкаров в Дубае

Скриншот видео с канала&nbsp;<a href="https://youtu.be/h5g_dO2JgE4" target="_blank" class="_">Supercar Blondie</a>&nbsp;в YouTube
Скриншот видео с канала Supercar Blondie в YouTube

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары. Видеоблогер Алекс Хирши, больше известная как Supercar Blondie, показала впечатляющую парковку и отдельных ее «жильцов» на видео.

На гигантскую стоянку ненужных машин попадают как автомобили массовых марок, так и люксовые суперкары. Алекс обратила внимание на несколько Ferrari (одну из которых, только привезенную California T, «припарковали» погрузчиком прямо при ней), Lamborghini Huracan, Rolls-Royce Wraith, парочку Mercedes-Benz G-класса.

Автомобили попадают на эту парковку по разным причинам. Некоторые - после ДТП, и у часть машин на видео имеют серьезные повреждения, а одна явно горела. Некоторые автомобили были конфискованы полицией. А часть - просто брошена своими владельцами, которые покинули страну, не в силах выплатить долги. Оставленные прямо на обочинах или стоянках люксовые автомобили не редкость для Дубая.

При этом все машины с этой стоянки потом можно купить. Их пускают с молотка на онлайн-аукционе, причем по цене намного ниже, чем можно найти на вторичном рынке.

Скриншот видео с канала&nbsp;<a href="https://youtu.be/h5g_dO2JgE4" target="_blank" class="_">Supercar Blondie</a>&nbsp;в YouTube
Скриншот видео с канала Supercar Blondie в YouTube

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Комментарии (2)

261864741
Блогер Антон Лядов (проект The Люди) уже обозревал!

https://youtu.be/1nBR2DtfCu8
Protein178
Supercarblondie как теббя занесло на фонтанку?
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