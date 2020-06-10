В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары. Видеоблогер Алекс Хирши, больше известная как Supercar Blondie, показала впечатляющую парковку и отдельных ее «жильцов» на видео.



На гигантскую стоянку ненужных машин попадают как автомобили массовых марок, так и люксовые суперкары. Алекс обратила внимание на несколько Ferrari (одну из которых, только привезенную California T, «припарковали» погрузчиком прямо при ней), Lamborghini Huracan, Rolls-Royce Wraith, парочку Mercedes-Benz G-класса.