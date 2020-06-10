Жители коттеджей и таунхаусов в Лисьем Носу с ночи сидят без света

«Прибрежный квартал» в Лисьем Носу после вечернего ненастья оказался без электричества.



Как сообщили «Фонтанке» жители коттеджей (их порядка 90 на территории ЖК, но не все еще заселены), с ночи 10 июня у них нет электричества. Информации о том, когда будет восстановлено снабжение также нет.



В «Северных электрических сетях», в зоне ответственности которых находится квартал, нашему изданию уточнили, что произошло повреждение кабельной линии самого абонента. Доступа к сетям у них нет.



В ЖК «Фонтанке» подтвердили, что с трех ночи на территории отключился свет. Компания, которая обслуживает электрохозяйство проверила все линии, находящиеся на балансе, и все находится в работоспособном состоянии.

