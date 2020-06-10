Вечером 10 июня загруженность дорог в Петербурге, по данным «Яндекса», составила 5 баллов. Это больше, чем обычно в седьмом часу вечера среды, но меньше, чем было накануне. В Москву же уже на следующий день после отмены самоизоляции вернулись 9-балльные пробки.



Крупнейшей пробкой вечера в Петербурге стал затор на КАД. В 18:21 на внутреннем кольце КАД зафиксировали затор длиной 11,5 километров, который растянулся от Мурманского шоссе до поста ГИБДД. Плотно также на севере кольцевой, особенно на внутреннем кольце.