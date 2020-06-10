Столица вернулась к девятибалльным пробкам сразу после отмены самоизоляции. Петербург ограничился 5 баллами
Вечером 10 июня загруженность дорог в Петербурге, по данным «Яндекса», составила 5 баллов. Это больше, чем обычно в седьмом часу вечера среды, но меньше, чем было накануне. В Москву же уже на следующий день после отмены самоизоляции вернулись 9-балльные пробки.
Крупнейшей пробкой вечера в Петербурге стал затор на КАД. В 18:21 на внутреннем кольце КАД зафиксировали затор длиной 11,5 километров, который растянулся от Мурманского шоссе до поста ГИБДД. Плотно также на севере кольцевой, особенно на внутреннем кольце.
Кроме того, традиционно плотное движение в центре города, на Свердловской набережной, на Народной улице. В начале седьмого часа вечера необычно загруженным оказался Лиговский проспект: в направлении из центра там было 8 баллов, что на на 5 баллов выше обычного.
В целом по Петербургу в 18-19 часов вечера пробки составляли 5 баллов, что на 1 балл больше обычного. К началу восьмого они снизились до 4 баллов. По прогнозу аналитиков, они продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 1 балла.
Во вторник, 9 июня, из-за грозы вечерние пробки в Петербурге достигали 7 баллов.
В Москве же сегодня, на второй день отмены режима самоизоляции, вечерние пробки доросли до 9 баллов. В 18:30 на столичных дорогах насчитывалось около ста участков с затрудненным движением, особенно серьезные заторы собрались на кольцевых: МКАД, Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, пишет РБК.