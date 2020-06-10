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10.06.2020 19:24
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В Боткина стартуют 10 исследований новых препаратов против коронавируса

Созданный на основе японского отечественный препарат против коронавируса в больнице им. Боткина пока «в руках не держали», но в ближайшее время он туда поступит. А всего в медучреждении вскоре стартуют десять подобных исследований. Об этом рассказал 10 июня главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев.

«Сейчас порядка десяти клинических исследований стартует в нашей больнице по новым препаратам. Очень перспективный препарат тоже ремдесивир. У нас в ближайшее время будет тоже исследование этого препарата, который тоже производит отечественная компания. Несколько клинических исследований посвящено иммунобиологическим препаратам, которые препятствуют развитию цитокинового шторма и тем самым не доводят до полиорганной недостаточности и развития тромбозов», — сообщил Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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