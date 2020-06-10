В загородном доме Васи Бандита следователи полюбовались рыцарскими доспехами, чучелом медведя, а также коллекцией холодного оружия
В «гости» к 56-летнему жителю Подмосковья, который занимает высшее положение в преступной иерархии, наведались сотрудники Следкома. В загородном доме «вора в законе» нашли мужскую коллекцию.
Как сообщает пресс-служба СК РФ 10 июня, 56-летний мужчина с 1993 года «осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в «воровских сходках» с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов».
«Вор в законе», по прозвищу Вася Бандит, уверены в СК, с коллегами, чтобы пополнять общак, занимались похищениями предпринимателей, вымогательством, разбойными нападениями, мошенническими действиями, а также организовывали нелегальный бизнес.
«В рамках расследования уголовного дела проведено три обыска по местам жительства подозреваемого, допрошен ряд лиц», — сообщает СК.
Как видно на видео, которое к релизу прилагает СК, в частном доме задержанного нашли коллекцию холодного оружия (сабли, кортики, ножи), полный комплект рыцарских доспехов, а также чучела медведя и обезьянки.
В ближайшее время, обещает ведомство, мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.