В «гости» к 56-летнему жителю Подмосковья, который занимает высшее положение в преступной иерархии, наведались сотрудники Следкома. В загородном доме «вора в законе» нашли мужскую коллекцию.



Как сообщает пресс-служба СК РФ 10 июня, 56-летний мужчина с 1993 года «осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в «воровских сходках» с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов».

