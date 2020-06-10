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10.06.2020 19:10
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В загородном доме Васи Бандита следователи полюбовались рыцарскими доспехами, чучелом медведя, а также коллекцией холодного оружия

В «гости» к 56-летнему жителю Подмосковья, который занимает высшее положение в преступной иерархии, наведались сотрудники Следкома. В загородном доме «вора в законе» нашли мужскую коллекцию.

Как сообщает пресс-служба СК РФ 10 июня, 56-летний мужчина с 1993 года «осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в «воровских сходках» с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов».

«Вор в законе», по прозвищу Вася Бандит, уверены в СК, с коллегами, чтобы пополнять общак, занимались похищениями предпринимателей, вымогательством, разбойными нападениями, мошенническими действиями, а также организовывали нелегальный бизнес.

«В рамках расследования уголовного дела проведено три обыска по местам жительства подозреваемого, допрошен ряд лиц», — сообщает СК.

Как видно на видео, которое к релизу прилагает СК, в частном доме задержанного нашли коллекцию холодного оружия (сабли, кортики, ножи), полный комплект рыцарских доспехов, а также чучела медведя и обезьянки.

В ближайшее время, обещает ведомство, мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Комментарии (2)

260928241
А обезъянку то за что , у нее же грошей нема.
Петр Петров
конкуренция
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