Ефремов за рулем был дважды пьян. Прокуратура подтвердила наркотики

Это следует из пресс-релиза, опубликованного 10 июня столичной прокуратурой. Ведомство утверждает, что Ефремову предъявлены обвинения «в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек». Ранее об остаточных следах наркотиков, которые не сразу выводятся из организма, сообщал ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать дело актера Михаила Ефремова из окружного управления главным следователям МВД. По данным ведомства, обвиняемый был под наркотиками.

Попов взял дело на особый контроль и потребовал передать его в Главное следственное управление московского УМВД. Ранее сообщалось, что актера отправят на психиатрическую экспертизу.



Ефремов устроил аварию в центре Москвы вечером 8 июня, выехав на встречную полосу. Он врезался в фургон сотрудника службы доставки продуктового магазина, наутро потерпевший скончался. Актеру предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он признает вину и называет аварию чудовищной.

