Главный врач Боткина рассказал, почему нельзя лечить коронавирус самостоятельно

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев ответил на вопрос, что порекомендовать тем людям, которые до последнего будут заниматься самолечением коронавируса, и рассказал, почему нельзя самому себе назначать противомалярийные препараты.



«В любом случае, даже при легкой степени тяжести течения заболевания, терапию должен назначать врач. Даже тот пациент, который находится на амбулаторном лечении, должен вызвать врача. Потому что есть очень много особенностей. Действительно широко применяется гидроксихлорохин, препарат неплохо себя зарекомендовал, но есть особенности, которые связаны с возрастом, сопутствующей сердечной патологией, поэтому всем подряд этот препарат назначать нельзя», — заявил врач 10 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».