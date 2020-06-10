Дрозденко идет на третий срок. Путин поддержал губернатора Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает кандидатуру Александра Дрозденко на очередной срок на посту губернатора Ленобласти. Об этом 10 июня пишет 47news. Свое заявление Путин сделал во время видеоконференции с Дрозденко.
«Хорошее, аккуратно скажем, удовлетворительное экономическое развитие. Всё это в целом неплохо. Поэтому, конечно, у вас есть моральное право претендовать на новый срок во главе Ленинградской области. Окончательное слово должны сказать избиратели. Я со своей стороны желаю вам успехов», — сказал Путин.
«Хочу попросить вас согласовать мою кандидатуру, чтобы я мог участвовать в выборах - У вас есть моральное право претендовать на новый срок»: Путин поддержал желание губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко идти на перевыборы pic.twitter.com/tblWerWxho— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 10, 2020
Напомним, Александр Дрозденко впервые стал губернатором 47-го региона 28 мая 2012 года. Он уходил досрочно в отставку, чтобы избраться на второй срок в 2015-м.