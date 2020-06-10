Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает кандидатуру Александра Дрозденко на очередной срок на посту губернатора Ленобласти. Об этом 10 июня пишет 47news. Свое заявление Путин сделал во время видеоконференции с Дрозденко.



«Хорошее, аккуратно скажем, удовлетворительное экономическое развитие. Всё это в целом неплохо. Поэтому, конечно, у вас есть моральное право претендовать на новый срок во главе Ленинградской области. Окончательное слово должны сказать избиратели. Я со своей стороны желаю вам успехов», — сказал Путин.

