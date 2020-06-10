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10.06.2020 18:04
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Дрозденко идет на третий срок. Путин поддержал губернатора Ленинградской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает кандидатуру Александра Дрозденко на очередной срок на посту губернатора Ленобласти. Об этом 10 июня пишет 47news. Свое заявление Путин сделал во время видеоконференции с Дрозденко.

«Хорошее, аккуратно скажем, удовлетворительное экономическое развитие. Всё это в целом неплохо. Поэтому, конечно, у вас есть моральное право претендовать на новый срок во главе Ленинградской области. Окончательное слово должны сказать избиратели. Я со своей стороны желаю вам успехов», — сказал Путин.

Напомним, Александр Дрозденко впервые стал губернатором 47-го региона 28 мая 2012 года. Он уходил досрочно в отставку, чтобы избраться на второй срок в 2015-м.

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Комментарии (8)

Игорь Титов
я тут помотался по выборгскому району, ни к одному озеру, ни к одной приличной реке не подойти, одни замки и заборы, заборы и замки, и строения в 1 метре от линии воды ( потом еще компенсацию за подтопления потребуют)
Гость
Палата N 6
spb7771250
Это прямо какая-то национальная особенность. ) Чем то напоминает слабоумие. Коллективное.
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