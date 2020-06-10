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10.06.2020 18:12
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У нацгвардейцев США после протестов обнаружили коронавирус

Результат теста на COVID-19 у нескольких бойцов Национальной гвардии Вашингтона оказался положительным после акций протеста Black Lives Matter («Жизнь чёрных имеет значение») в связи со смертью Джорджа Флойда. Об этом 10 июня сообщает BBC.

Национальная гвардия отказывается разглашать количество зараженных гвардейцев.

Речь идёт о бойцах, которые были среди 1300 военнослужащих, отправленных в столицу США во время массовых демонстраций, которые начались в прошлые выходные. К ним присоединились почти 4 000 нацгвардейцев из других штатов.

Оперштаб по коронавирусу в Белом доме заявил, что опасается всплеска случаев заболевания после волны беспорядков, прокатившихся по стране. Во время протестов было уничтожено 70 мест, где можно было сдать тест на ковид.

25 мая в Сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом и в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности.

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