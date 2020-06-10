После обысков по делу об обналичивании средств через автосалон, принадлежащий бывшему хоккеисту Сушинскому, задержан один человек

Два человека — директор салона «Авангард», а также участник схемы по отмыву средств — были доставлены в ГСУ на Лиговском. Один из них, по данным «Фонтанки», в тот же день ушел домой.



Как стало известно нашему изданию, на двое суток по делу «о незаконной банковской деятельности» задержан мужчина, участвовавший, по версии следствия, в обналичивании средств, полученных при продаже дорогих автомашин. Он проводил наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавал их обнальщикам.

