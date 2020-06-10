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10.06.2020 17:54
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После обысков по делу об обналичивании средств через автосалон, принадлежащий бывшему хоккеисту Сушинскому, задержан один человек

Два человека — директор салона «Авангард», а также участник схемы по отмыву средств — были доставлены в ГСУ на Лиговском. Один из них, по данным «Фонтанки», в тот же день ушел домой.

Как стало известно нашему изданию, на двое суток по делу «о незаконной банковской деятельности» задержан мужчина, участвовавший, по версии следствия, в обналичивании средств, полученных при продаже дорогих автомашин. Он проводил наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавал их обнальщикам.

Второй доставленный — директор салона — был отпущен после допроса.

Как писала «Фонтанка», 9 июня сотрудники экономической полиции в рамках возбужденного уголовного дела провели обыски по 30 адресам. В том числе и у владельца салона «Авангард» — российского хоккеиста Максима Сушинского. Самого спортсмена в доме не было.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Сушинский назвал данные об использовании его автосалона в качестве «прачечной» для отмывания денег бредом и указал на прозрачность своего бизнеса.

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