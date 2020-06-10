Новый светофор заработал в Юнтолово. Всего за год по городской программе поставят 28 в 13 районах

В Юнтолово подключен первый объект, построенный в рамках профильной городской программы 2020 года по строительству и модернизации светофоров.

Как сообщают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в рамках адресной программы новые светофоры появятся по 28 адресам в 13 районах города. Первый из них введен в режим регулирования на Гладышевском проспекте между домами 49/3 и 49/5 по Юнтоловскому проспекту в Приморском районе.

В комитете уточняют, что программу формируют каждый год на основе обращений граждан, транспортных обследований, писем и протоколов исполнительных органов власти и статистики ГИБДД по районам города. Новые светофоры должны повысить безопасность на дорогах и ликвидировать очаги аварий.