Беглов разрешил петербургским медикам из коммуналок претендовать на «путинские» метры

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым включил живущих в коммунальных квартирах медиков в программу на получение жилья. Так он исполнил указания президента.



Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Смольного. Беглов изменил постановление городского правительства от 2006 года, по нему выплаты из городского бюджета на покупку квартир или строительство дома могли получать только те, у кого есть отдельная жилплощадь.



В июне прошлого года Путин велел обеспечить всех работающих в регионе медиков жильем, но под распоряжение по городскому законодательству не попадали те, кто живет в коммунальных квартирах. Для них была предусмотрена отдельная программа по расселению.

