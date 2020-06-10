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10.06.2020 17:37
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Беглов разрешил петербургским медикам из коммуналок претендовать на «путинские» метры

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым включил живущих в коммунальных квартирах медиков в программу на получение жилья. Так он исполнил указания президента.

Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Смольного. Беглов изменил постановление городского правительства от 2006 года, по нему выплаты из городского бюджета на покупку квартир или строительство дома могли получать только те, у кого есть отдельная жилплощадь.

В июне прошлого года Путин велел обеспечить всех работающих в регионе медиков жильем, но под распоряжение по городскому законодательству не попадали те, кто живет в коммунальных квартирах. Для них была предусмотрена отдельная программа по расселению.

«Внесенные изменения устанавливают право медицинских работников получать социальные выплаты для приобретения или строительства жилья при проживании как в отдельных, так и в коммунальных квартирах», — уточнили в Смольном.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
А учителям, библиотекарям и остальным работникам бюджетной культуры когда бесплатно? А гражданским пенсионерам?
260928241
А я вам вот что скажу , это медики коронавирус придумали , чтобы метры получить.
Кровокрас
в этой стране я так понимаю что все "путинское" ?
а все остальные это холопы, получающие с барского плеча ?
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