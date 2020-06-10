FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +19
68.67р77.35р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.06.2020 17:09
1
Печать

Бывший замдиректора Горэлектротранса условно наказан за хищение на госконтрактах и должен предприятию почти миллион

Трое из пяти фигурантов уголовного дела о хищениях 6 млн на контрактах Горэлектротранса признали вину и получили условные сроки. Еще один в розыске, пятый умер.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 июня, условные три года получили бывший замдиректора предприятия Андрей Ростокин и сотрудник ООО «ТМР» Евгений Тарлюк. Управленцу из ГЭТа отведена роль пособника, Тарлюк же был непосредственным исполнителем. Схема традиционная — преступники из ГЭТ договорились с желающими незаконно подзаработать сотрудниками ТМР. Сперва они совместными усилиями обеспечили победу компании на заключение госконтракта, речь шла о ремонте и дальнейшей эксплуатации двигателей троллейбусов, сумма в договоре — 158 млн рублей. Затем они «рисовали» акты выполненных работ, разницу между реальными затратами и фиктивными распределяли между собой. Всего таким образом им удалось похитить чуть больше 6 млн рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», организатором схемы назван Эдуард Сальков, директор ТМР находится в розыске. Еще один участвовавший в организации хищения сотрудник ГЭТ умер, в возбуждении в его отношении дела было отказано зимой этого года. Сергей Лучников, который отвечал за передачу денег, уже получил свой условный срок и в настоящее время находится на свободе. Он должен потерпевшей стороне, то есть Горэлектротрансу, 1,9 млн. Такую же сумму, но солидарно суд обязал выплатить Ростокина и Тарлюка.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

kоt-obormot
Это вам не стаканчиками кидаться - тут всем понимать надо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний