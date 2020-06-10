Бывший замдиректора Горэлектротранса условно наказан за хищение на госконтрактах и должен предприятию почти миллион

Трое из пяти фигурантов уголовного дела о хищениях 6 млн на контрактах Горэлектротранса признали вину и получили условные сроки. Еще один в розыске, пятый умер.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 июня, условные три года получили бывший замдиректора предприятия Андрей Ростокин и сотрудник ООО «ТМР» Евгений Тарлюк. Управленцу из ГЭТа отведена роль пособника, Тарлюк же был непосредственным исполнителем. Схема традиционная — преступники из ГЭТ договорились с желающими незаконно подзаработать сотрудниками ТМР. Сперва они совместными усилиями обеспечили победу компании на заключение госконтракта, речь шла о ремонте и дальнейшей эксплуатации двигателей троллейбусов, сумма в договоре — 158 млн рублей. Затем они «рисовали» акты выполненных работ, разницу между реальными затратами и фиктивными распределяли между собой. Всего таким образом им удалось похитить чуть больше 6 млн рублей.

