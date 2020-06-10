«Худший год в истории авиации». IATA оценила убытки авиакомпаний от пандемии в рекордные 84 млрд долларов

В прогнозе организации отмечается, что авиаперевозчики Европы в конце 2020 года недосчитаются 21,5 млрд долларов.

«С финансовой точки зрения 2020-й станет худшим годом в истории авиации. В среднем, ежедневно отрасль терпит убытки в размере 230 миллионов долларов. В целом потери составят 84,3 миллиарда», - приводятся слова главы IATA Александра де Жюньяка в сообщении от 10 июня.

Мировые авиакомпании по итогам 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции понесут рекордные убытки - Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) ожидает потери в 84,3 млрд долларов.

«Авиакомпании предприняли экстренные меры для сохранения своих финансов, но этого будет недостаточно, чтобы предотвратить массовые потери рабочих мест, сокращение маршрутов и вероятный уход с рынка некоторых авиакомпаний», - говорится в сообщении.

Выручка перевозчиков, предсказывает IATA, упадет наполовину в сравнении с итогами 2019 года (до 419 млрд долларов), как, впрочем, и пассажиропоток (до 2,25 млрд человек). Расходы же упадут лишь на 35%, до 517 млрд долларов.

Для возвращения к докоронавирусному уровню потребуется больше года. Пассажиропоток, по подсчётам IATA, в 2021 году восстановится до 3,38 миллиарда долларов, убытки снизятся до 15,8 миллиарда, выручка не достигнет и 600 миллиардов.

«Авиакомпании все еще будут финансово хрупкими в 2021 году», - сказал де Жуниак, прогнозируя «еще более интенсивную» конкуренцию.

