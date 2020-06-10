FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +19
68.67р77.35р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.06.2020 16:55
0
Печать

«Худший год в истории авиации». IATA оценила убытки авиакомпаний от пандемии в рекордные 84 млрд долларов

Мировые авиакомпании по итогам 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции понесут рекордные убытки - Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) ожидает потери в 84,3 млрд долларов.

«С финансовой точки зрения 2020-й станет худшим годом в истории авиации. В среднем, ежедневно отрасль терпит убытки в размере 230 миллионов долларов. В целом потери составят 84,3 миллиарда», - приводятся слова главы IATA Александра де Жюньяка в сообщении от 10 июня.

В прогнозе организации отмечается, что авиаперевозчики Европы в конце 2020 года недосчитаются 21,5 млрд долларов.

«Авиакомпании предприняли экстренные меры для сохранения своих финансов, но этого будет недостаточно, чтобы предотвратить массовые потери рабочих мест, сокращение маршрутов и вероятный уход с рынка некоторых авиакомпаний», - говорится в сообщении.

Выручка перевозчиков, предсказывает IATA, упадет наполовину в сравнении с итогами 2019 года (до 419 млрд долларов), как, впрочем, и пассажиропоток (до 2,25 млрд человек). Расходы же упадут лишь на 35%, до 517 млрд долларов.

Для возвращения к докоронавирусному уровню потребуется больше года. Пассажиропоток, по подсчётам IATA, в 2021 году восстановится до 3,38 миллиарда долларов, убытки снизятся до 15,8 миллиарда, выручка не достигнет и 600 миллиардов.

«Авиакомпании все еще будут финансово хрупкими в 2021 году», - сказал де Жуниак, прогнозируя «еще более интенсивную» конкуренцию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний