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10.06.2020 16:50
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Организатор убийства Старовойтовой раньше срока попросился на свободу. Время УДО еще не пришло

В Петербурге суд прекратил дело Михаила Глущенко, просившего освободить его условно-досрочно от наказания за организацию убийства Галины Старовойтовой.

Как сообщает 10 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, Глущенко сам попросил Дзержинский суд не рассматривать его ходатайство. Бывший депутат Госдумы обсчитался со сроками своего заключения. На УДО он подал в полной уверенности, что отсидел положенные две трети, но ему не хватает еще пары лет. Об отзыве осужденным ходатайства стало известно накануне.

В августе 2015 года Октябрьский суд приговорил Глущенко за организацию посягательства на Старовойтову к 13 годам колонии и присоединил их к предыдущему наказанию по делу о вымогательстве, назначив 17 лет.

Ранее Глущенко дал показания на Владимира Барсукова как соорганизатора убийства. Вероятно, между ними проведут очную ставку. Сегодня стало известно о доставке Барсукова в Петербург.

© Фонтанка.Ру

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