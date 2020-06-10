ЖК «Новое Купчино»: кирпичный оазис у паркового квартала

Если сравнить сегодняшний район Купчино с ним же 10 лет назад, то провести какие-то параллели будет непросто. За счет строительства новых жилых комплексов и благоустройства территории поменялся общий образ локации.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Жилая застройка Фрунзенского района до недавних пор была представлена преимущественно панельными домами, которые возводились в период с 1968 по 1985 год. Сегодня в Купчино буквально на глазах меняется общая атмосфера района, формируется комфортная жилая среда и инвестиционная привлекательность.

Кирпичный оазис

Именно здесь на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта создается жилой комплекс «Новое Купчино» от компании «Строительный трест» — объект комфорт-класса с ярко выраженными элементами класса «бизнес». Узнать его не составит труда. Жилой комплекс «Новое Купчино» полностью строится из натурального кирпича. Проект включает в себя 2352 квартиры, подземную парковку и отдельностоящие многоярусные паркинги. Ввод в эксплуатацию первого этапа намечен на 2020 год, второго этапа — на 2021 год. Расположение нового жилого комплекса понравится как автомобилистам, так и тем, кто пользуется общественным транспортом. До ближайшей станции метро «Дунайская» — менее 800 метров, а благодаря близости Витебского проспекта, Софийской улицы и КАД можно легко добраться как до центра города, так и до аэропорта «Пулково» и южных пригородов Петербурга — Пушкина и Павловска.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Социальная инфраструктура района хорошо развита — работает более 10 детских садов и школ, три поликлиники. Кроме того на прилегающем к ЖК «Новое Купчино» участке «Строительный трест» в 2022 году построит детский сад на 350 мест.

Но главным преимуществом локации являются зеленые рекреационные зоны — парки Интернационалистов и Героев-Пожарных. И если парк Интернационалистов был заложен еще в восьмидесятых, то летопись парка Героев-Пожарных только начинается.

Взгляд в прошлое

На месте парка Интернационалистов в первой половине XX века располагалось село, носившее название Романово, а позже — Рылеево. Во время массовой застройки северной части Купчино в шестидесятых годах все дома были снесены. С начала 1980-х годов началось благоустройство парка — были организованы три приподнятые открытые арены, из старого русла реки Волковки сформированы два пруда, а на территории за Южным шоссе построена детская площадка в виде крепости.

В 1988 году парку официально дали название — Интернационалистов. В 1997 году на территории парка было начато строительство храма Георгия Победоносца, а спустя год установлен монумент воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. В 2012 году в парке был открыт еще один памятник — бойцам спецподразделений, погибшим на боевых заданиях.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Окончательный вид парк Интернационалистов принял только в 2019 году после благоустройства за счет городского бюджета. В парке были оборудованы детские и спортивные площадки, на аллеях появились новые скамейки, а на зеленых лужайках — альпийский горки. Садовники привели в порядок набивные дорожки и газоны, высадили 300 саженцев кустарника.

Оборонительный рубеж

Парк Героев-Пожарных назван в честь спасателей, погибших при тушении пожара в 1991 году в гостинице «Ленинград». Во времена Великой Отечественной войны по территории нынешнего парка проходил оборонительный рубеж «Ижора» — система железобетонных сооружений. К настоящему времени здесь сохранились 3 железобетонные и одна долговременная огневые точки. Именно эти конструкции олицетворяют собой памятники несгибаемой воли и великого подвига ленинградцев, так никогда и не допустивших врага в свой город.

Незадолго до войны на территории парка был построен кирпичный завод № 4. Завод активно развивался, шла добыча глины из ближайших карьеров. Окончательно карьеры сформировались к 1970-м годам, после чего были заполнены водой. Эти водоемы остались здесь до сих пор, а вот вся промзона была снесена к 2012 году под строительство новых жилых комплексов.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Новый облик глиняных карьеров

В 2018 году началась реконструкция парковой зоны вокруг карьеров, оставшихся на месте разрушенного в военное время кирпичного завода. Восстановлен двухамбразурный пулеметный ДОТ, ставший первым в городе музеем такого рода.

На территории парка создан рельеф, укреплены берега прудов, проведена ливневка. Обустроены детские и спортивные площадки, теннисные корты, скейтпарк, проложены велодорожки, установлено более 350 опор освещения и 300 скамеек для отдыха, а для посетителей парка раздается бесплатный Wi-Fi.

Обновленный парк был открыт в 2019 году губернатором Петербурга Александром Бегловым, который поделился планами по озеленению Фрунзенского района, отметив, что в 2020 году планируется благоустроить зеленую зону вдоль Бухарестской улицы. Это позволит объединить новый парк с парком Интернационалистов и создать целый парковый квартал площадью более 100 га.

Глядя на то, с каким рвением городские власти взялись за благоустройство парков Фрунзенского района, стоит только позавидовать жителям новых жилых комплексов. Ведь через несколько лет нынешнее озеленение принесет свои плоды, и парки Интернационалистов и Героев-Пожарных станут одними из самых живописных ландшафтных объектов юго-восточной части города.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» — застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

