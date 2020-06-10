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10.06.2020 16:17
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Лукашенко призвал «привести в чувство буржуев»

Президент Белоруссии эмоционально прокомментировал увольнения, которые произошли в частном секторе во время пандемии коронавируса.

«Я ведь просил еще в начале года не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И главное, уже обнаглели и не боятся!» — цитирует 10 июня заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, необходимо организовать проверку частных компаний, чтобы узнать, какие были причины для сокращения персонала в последние три месяца. У Лукашенко есть информация, что под урезание штата попали те, кто не поставил подпись за «альтернативных кандидатов» в президенты.

«Надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека!» — заявил белорусский лидер, заверив, что на государственных предприятиях «такого нет».

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.

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Комментарии (2)

Иван Петров
Батька на данном этапе истории - гарант независимости Беларуси.
Человек он сложный, но сейчас Батьку надо поддержать.
Не хватало нам Бомбасса в Беларуси...
Рано или поздно Беларусь уйдёт на Запад - из-за дебилов в Кремле это уже неминуемо.
Живи, Беларусь!..
Звездочёт
Эх яблочко, да с голубикою,
Подходи буржуй, глазик выколю,
Глазик выколю, другой останется,
Чтоб видал г...но, кому кланяться... (с)
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