Лукашенко призвал «привести в чувство буржуев»

Президент Белоруссии эмоционально прокомментировал увольнения, которые произошли в частном секторе во время пандемии коронавируса.
«Я ведь просил еще в начале года не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И главное, уже обнаглели и не боятся!» — цитирует 10 июня заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».
По его словам, необходимо организовать проверку частных компаний, чтобы узнать, какие были причины для сокращения персонала в последние три месяца. У Лукашенко есть информация, что под урезание штата попали те, кто не поставил подпись за «альтернативных кандидатов» в президенты.
«Надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека!» — заявил белорусский лидер, заверив, что на государственных предприятиях «такого нет».
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.